Cirio: "800 milioni per ripartire, mascherine per tutti e tre super laboratori per i tamponi"

“La data del 4 maggio dovrà essere confermata dall'andamento sanitario di questa settimana che è cruciale per il Piemonte. Intanto però vogliamo farci trovare pronti al momento in cui i medici diranno che si può ripartire”. In un quadro di andamento dei contagi in forte discesa, il Piemonte progetta la Fase 2 guardando a numeri che ancora non autorizzano a considerare superata l'emergenza sanitaria. Ad anticipare le misure che il Piemonte intende adottare è il presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso di una conferenza stampa tenuta sabato 25 aprile con alcuni degli assessori.

“Qualsiasi nostra scelta economica e di contenimento dev'essere valutata nel quadro di un'analisi medica”, precisa Cirio, aprendo la conferenza stampa. I dati dicono che i numeri dei posti letto in terapia intensiva occupati sono in costante discesa rispetto ai 456 posti letto, tetto massimo toccato nel corso della pandemia.

Lo strumento utilizzato si chiama “Riparti Piemonte” è il disegno di legge che la giunta approverà la prossima settimana sul quale chiederà l'immediata esecutività: “Lo strumento deve scaricare a terra i propri effetti – dice il presidente –: ovvero i fondi per la ripartenza devono arrivare a chi ne ha bisogno in tempi rapidi e certi, senza far passare troppo tempo. Per questo abbiamo fatto la verifica delle risorse economiche: il Piemonte ha in cassa 800 milioni di euro tra fondi regionali, fondi Fesr, co-finanziamenti statali, fondo sociale e fondo per lo sviluppo agricolo regionale”.

Attraverso un disegno di legge che verrà discusso dal Consiglio regionale si punta a due obiettivi: “mettere i soldi e togliere la burocrazia”, specifica Cirio.

L'articolo 1 del “Riparti Piemonte” prevede lo stanziamento di 55 milioni per i 55mila operatori sanitario piemontesi: “Un segnale che volevamo dare: lo Stato ha messo 18 milioni e noi integriamo con i fondi dello sviluppo regionale, per poter dare un segnale concreto agli operatori”.

Giovedì è in programma l'incontro con i sindacati per stabilire le modalità concrete dell'erogazione dell'indennizzo.

Cirio anticipa che non ci saranno interventi di aumento della fiscalità locale: “Non prenderemo soldi dalle tasche dei cittadini”, dice il presidente.

Al quadro economico si associa il Protocollo Sicurezza: martedì sarà pronto il documento dedicato alla ripartenza anche delle categorie più a rischio, come bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri.

Uno spazio anche per i test sierologici che il Piemonte effettuerà in via prioritaria su 70mila operatori sanitari: “Chiudiamo oggi la gara per l'acquisto dei primi 200mila test – specifica Cirio -: abbiamo seguito tutte le indicazioni del Ministero e siamo in attesa di sapere che patente possono dare”. Ma soprattutto occorre prepararsi per la ripartenza delle aziende, quando potrebbero essere essenziali tamponi a tappeto per i dipendenti. Tre i super laboratori che verranno dedicati al tema: quello di La Loggia (chiuso nel 2015) destinato a diventare il più grande laboratorio europeo. Il secondo sarà nell'ospedale di Biella e il terzo a Novara realizzato con l'Università. Saranno in funzione entro tre – quattro settimane, attrezzati per sviluppare altri 4 mila tamponi al giorno (che con i 7mila attualmente già sviluppati si arriverà a 10mila).

Capitolo fondamentale è quello delle mascherine: “Abbiamo scelto di distribuire una mascherina a ogni piemontese – ha detto Cirio – strumenti di protezione riutilizzabili realizzati da aziende del territorio: entro il 4 maggio saremo in grado di distribuirne due milioni, ed entro l'11 tutti i piemontesi ne avranno una che verrà consegnata attraverso i Comuni e le Poste”.