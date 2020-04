Incidente a Gaglianico, sfonda il muretto di un'abitazione distruggendo recinzione e due auto

Non riesce a sterzare di fronte a una curva e finisce dritto contro il muretto di un'abitazione, sfondandone la recinzione e danneggiando due auto parcheggiate all'interno. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera, 24 aprile, in via Galliano a Gaglianico, sulla strada che porta a Candelo. Nell'impatto, l'auto si è ribaltata ma pare che l'uomo non abbia riportato gravi lesioni.

"Alle 23 io e mio marito eravamo tranquilli a letto con nostro figlio di 6 anni e abbiamo sentito un forte boato con conseguente suono di clacson continuo per 15 minuti" racconta la donna proprietaria dell'abitazione danneggiata. "Oltre allo spavento - spiega - mio marito si è precipitato a dare soccorso al guidatore e, dopo avergli aperto la portiera, è uscito dalla sua auto. Nel frattempo noi e i vicini abbiamo lanciato l'allarme al 112. Nell'impatto sono stati distrutti il cancello e la recinzione della casa, oltre alle nostre due automobili, senza contare lo spavento e il trambusto dalle 23,30 alle 2,30 di notte. Siamo felici che nessuno si sia fatto male, ma a causa dell'incidente abbiamo subito danni incalcolabili".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e la struttura, gli operatori sanitari del 118, che hanno controllato le condizioni di salute del conducente e la Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.