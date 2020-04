Volontariato in lutto: addio a Daniela Mosca

Lutto nel mondo del volontariato vercellese: a 68 anni è morta Daniela Mosca, ex presidente del Centro Territoriale del Volontariato con il quale aveva coordinato e lavorato per molti importanti progetti.

Crescentinese, molto legata al territorio e a San Genuario che aveva valorizzato con l'associazione Airale e con l'organizzazione di decine di conferenze ed eventi, era arrivata a guidare quello che si chiamava Centro Servizi per il Volontariato governando la fase di unione tra la realtà vercellese e quella biellese, guidando l'ente sino al 2018: era stata tra i più convinti sostenitori della Festa dei Popoli, manifestazione nata come momento di festa e incontro e poi cresciuta fino a diventare il contenitore di quasi un mese di appuntamenti. Nella sua città era stata impegnata con gli Amici della Biblioteca, in Airale e poi nel consiglio di amministrazione dell'Infermeria Santo Spirito.

"Era un panzer, una donna d'azione... - ricorda Marinella Venegoni, per due volte sindaco di Crescentino sul suo blog (LEGGI QUI IL RICORDO) - Si buttava su quel che faceva con grande spirito di iniziativa. Era poco ideologica, e più pragmatica. La rispettavo molto per questo suo tratto. C'è tanta gente che parla tanto e fa poco, lei faceva tanto e parlava poco".

Daniela Mosca lascia il marito, Riccardo, i figli Valerio e Vittorio e la sorella Valeria, con la quale aveva condiviso molte iniziative.