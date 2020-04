Videocamere a controllare tutti gli ingressi della città

Un circuito di videocamere di sorveglianza per monitorare tutti gli accessi alla città, attraverso il controllo delle targhe dei veicoli in transito. Il progetto, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dalla precedente amministrazione, sta ora arrivando alle battute finali. In questi giorni la commissione, presieduta dal dirigente comunale Giuseppe Scaramozzino, ha concluso l’esame delle offerte ammesse alla gara assegnando alla Allsystem 1 srl di Verrone l'incarico di effettuare l'intervento.

I lavori sono finanziati per il 50% grazie al finanziamento - Patto per l’attuazione della sicurezza urbana 2018 - ottenuto dal ministero dell’Interno e da risorse proprie e l’aggiudicazione, avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente, ha permesso al Comune di ottenere un ribasso sul valore a base di gara del 16,1%: l’importo netto del contratto oltre ad IVA al 22% risulta pari a 285mila euro.

"Il sistema - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - ha il compito di monitorare i veicoli, individuando quelli non in regola, senza assicurazione o revisione, oppure segnalati dalle forze di polizia perché rubati o denunciati. Lo studio dei flussi di traffico può migliorare la viabilità e ottimizzare i tempi dei semafori, promuovere la sicurezza urbana e tutelare l’ordine pubblico. Il sistema garantisce l’assoluto rispetto della privacy dei cittadini".

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di giugno. Sono necessari tre mesi per la realizzazione dell’opera e la conclusione è prevista per la fine dell’estate 2020.

"Gli interventi - conclude Simion - prevedono la realizzazione di una rete di controllo delle direttrici di accesso alla città, con l’integrazione tra il sistema centralizzato nazionale “targhe e transiti (scntt)” e il sistema di video sorveglianza cittadino. Sarà anche adeguata la centrale operativa polivalente".