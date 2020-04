Un 25 Aprile nel segno della speranza

Un 25 Aprile senza corteo, senza banda e senza orazioni. "Ma non per questo il 75° anniversario della Liberazione è stato meno sentito e partecipato" dice il sindaco Andrea Corsaro che, nella mattina di sabato, in rappresentanza dell'amministrazione comunale e dell'intera città, ha deposto corone d'alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre in piazza Cesare Battisti, al monumento della Resistenza di piazza Camana e al monumento alla Memoria dei Caduti nel rione Cappuccini.

Insieme al sindaco, in rappresentanza dell'Anpi, c'era la presidente della sezione di Vercelli Elisabetta Dellavalle, e, in rappresentanza delle Forze Armate, c'era il Generale Russo.

Brevi e incentrati sul desiderio dell'Italia di rinascere gli interventi di Corsaro e della presidente Dellavalle che ha ricordato alcune frasi di Teresa Mattei, partigiana e costituente, sulla necessità di saper progettare il futuro.