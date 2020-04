L'appello di parrucchieri ed estetisti: "Non possiamo essere gli ultimi a ripartire"

Le attività sono sospese dal dpcm dello scorso 11 marzo, ma che ora vorrebbero ripartire, pur nel rispetto delle misure di sicurezza e di tutela della salute di tutti, clienti e operatori. "Le imprese associate hanno accolto con grande senso di responsabilità il provvedimento, considerato necessario e utile al fine di contenere l’elevato rischio di contagio legato alle modalità di svolgimento dell’attività che implicano una distanza molto ravvicinata tra operatore e cliente - spiegano da Cna Benessere e Salute -. Purtroppo, a fronte del protrarsi dell’emergenza crescono forte preoccupazione e disorientamento nella categoria, soprattutto, rispetto ai tempi e alle modalità di ripresa dell’attività".

In particolare, il timore è che - una volta avviata la ripartenza - il settore possa non essere esattamente in pole position. Anzi, acconciatori ed estetica potrebbero ritrovarsi in coda alla fila. "Come associazione - spiega il presidente regionale di Cna Benessere e Sanità - ci stiamo adoperando affinché le imprese di estetica e acconciatura possano riprendere al più presto la propria attività. Va detto che, prima della sospensione, le imprese si erano impegnate ad adottare intransigenti misure igienico-sanitarie, in sintonia con le disposizioni e raccomandazioni apprestate per evitare la diffusione del contagio, rispondendo con diligenza e rigore alle indicazioni del Governo e del Ministero della Sanità".

Ma non solo: il settore non è rimasto con le mani in mano: "Come noto, Cna insieme alle altre organizzazioni datoriali ha sottoscritto con le parti sociali il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”. Il documento conferma l’impegno della CNA e delle sue imprese associate per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli imprenditori e identifica le linee di comportamento da seguire per ridurre al minimo il rischio di contagio nel momento in cui le imprese riprenderanno la propria attività".

In attesa di regole chiare e certe, sul tavolo ci sono già alcune proposte del settore:



Svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento (telefonico, tramite app o mail)

Presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici

Adozione – per le imprese maggiormente strutturate – di orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti

Limitatamente ai saloni di acconciatura che – contrariamente ai centri estetici – normalmente non dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore.

Utilizzo mascherina e guanti

Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglas per i trattamenti per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba)

Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio

Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo

Utilizzo, ove possibile, di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti dei materiali in tessuto

Posizionamento di soluzioni disinfettanti all’ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni lavoro, a disposizione di operatori e clientela

Misure aggiuntive per i centri estetici

Utilizzo di camici monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con prodotti igienizzanti