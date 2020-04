Drammatico scontro tra moto e auto a Cossato. 24 enne centauro in rianimazione al Cto

Aggiornamento delle ore 17,30 - Stava andando al lavorare in un'azienda di Castelletto Cervo il 24enne rimasto coinvolto nello scontro. Ora il giovane è ricoverato al Cto di Torino nel reparto Rianimazione. E' stato intubato e ha riportato un trauma toracico addominale. La prognosi è riservata.

Aggiornamento delle ore 16 - Si tratta di un giovane di 24 anni rimasto gravemente ferito nell'impatto e trasportato all'ospedale Cto di Torino in codice rosso.

I Carabinieri del Norm si occuperanno di stabilire l'esatta dinamica e le responsabilità dello scontro tra un'auto e una moto (Kawasaki 750) avvenuto circa mezz'ora fa, intorno alle 14 di oggi 24 aprile, in via Martiri a Cossato, dove ad aver la peggio è stato il motociclista che, per le ferite riportate, ha avuto necessità di essere elitrasportato immediatamente all'Ospedale. L'uomo di 74 anni di Cossato al volante dell'auto è stato invece medicato sul posto dai sanitari del 118 supportati nell'intervento dai Vigili del Fuoco di Cossato e di Biella.