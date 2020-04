Badante ruba i dati della carta di credito di un anziano, la cugina fa acquisti su internet

Accudiva l'anziano ma gli ha rubato i dati della carta di credito: i Carabinieri denunciano una badante e la cugina. Si occupava dell'anziano ormai da tempo e si era creata una certa confidenza. È accaduto, in un comune limitrofo a Biella, ai danni di un uomo di 86 anni. La badante, una 36 enne originaria del Marocco, in una delle tante giornate in compagnia dell'uomo, si è fatta tentare e nel vedere il suo portafoglio, lo ha aperto prendendo i dati della sua carta di credito.

Ha poi pensato bene di comunicarli alla cugina 20enne, che si è "preoccupata" di fare "qualche" acquisto su internet. Fortunatamente il pensionato, ricevendo i messaggi dalla banca per le operazioni effettuate, si è insospettito e quando ha intuito il raggiro ha denunciato i fatti al Carabinieri. Sono bastate poche indagini per ricondurre il tutto alla donna ed alla giovane cugina, che ora sono state denunciate per indebito utilizzo di carta di credito in concorso tra loro.