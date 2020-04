Il "Buon Samaritano" non si ferma: pasti caldi per 30 persone

Gattinara non dimentica la solidarietà e, anche dopo le chiusure delle scuole e il conseguente blocco del servizio di mensa, mantiene attivo il progetto "Buon Samaritano", grazie alla disponibilità di un ristoratore di Gattinara, della Croce Rossa e di alcuni fornitori. In questo modo si riesce a garantire pasti caldi per circa 30 persone.

Il progetto è nato nel 2014, grazie all’interessamento diretto del Consigliere Enrico Segatto, con il fine di sostenere le famiglie in difficoltà e, contestualmente, di ridurre gli sprechi alimentari e la produzione di rifiuti organici.

«Ora, - spiega Segatto - con il blocco delle mense scolastiche e con l’emergenza sociale causata dalla pandemia, era un vero problema, in modo particolare per quei nuclei familiari che vivevano già situazioni di disagio. Però, grazie alla disponibilità e all’altruismo di un ristoratore, della Croce Rossa e di alcuni fornitori che consegnano le materie prime per essere cotte, siamo riusciti a far ripartire il progetto e garantire il pasto a 25 – 30 persone. Un grande risultato ottenuto grazie alla collaborazione e alla solidarietà che in questo momento sono ancora più preziosi. Un grazie di cuore a tutte le persone che collaborano fattivamente in questo periodo per aiutare le persone in difficoltà, - conclude il Consigliere Segatto - un piccolo gesto che al di là dell’aiuto materiale ci ricorda che siamo soprattutto una Comunità, una Comunità che non vuole dimenticare nessuno in particolar modo le persone bisognose».