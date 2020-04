Gattinara, canone d'affitto sospeso per l'utilizzo delle palestra comunali

Con la diffusione del Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative sono state sospese tutte le attività sportive, ora dopo quasi due mesi ci stiamo preparando ad una ripresa della normalità, speriamo per tutti.

In quest’ottica anche lo sport deve riprendere soprattutto per i benefici effetti che l’attività sportiva induce su chi la pratica.

Purtroppo anche le Società Sportive sono state duramente provate dal punto di vista economico ed è per questo che abbiamo intrapreso nell’ottica di salvaguardia del “Buon Vivere” azioni a tutela della popolazione Sportiva Gattinarese.

«Lo Sport in questo momento non può fermarsi - commenta il presidente del Consiglio Valeri Gianluca - pur mantenendo i criteri di sicurezza, va riavviata la macchina, soccorrendo le Società anche dal punto di vista economico».

«in questo momento storico dobbiamo stare accanto alle piccole Società che operano sul territorio di Gattinara - proseguono il sindaco Daniele Baglione e l’assessore allo Sport, Denis Cazzadore - poco dopo l’inizio dell’anno le attività hanno dovuto necessariamente arrestarsi, ma rimangono le incombenze fiscali alle quali diventa seriamente problematico far fronte da parte delle Società sportive. In quest’ottica abbiamo deciso di esonerare le Società sportive dal pagamento del canone di locazione per l’utilizzo delle palestre Comunali fino a Dicembre 2020».

Un aiuto concreto per affrontare un momento di crisi con la speranza che le società possono tornare al più presto ai successi cui Gattinara è abituata.