Trino riapre i cimiteri: ma occhio alle regole da seguire

Dopo il mercato, Trino fa un altro passo verso il ritorno alla normalità e, dal lunedì 27 aprile, riapre i cimiteri di Trino e Robella. E, così come aveva fatto anche Santhià, consente ai cittadini di andare a rendere omaggio ai defunti, rispettando, però una serie di regole.



"Fino al 3 maggio - spiega il sindaco Daniele Pane - l'orario di apertura valido per tutti i cimiteri è dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle ore 18; sono obbligatori l'uso della mascherina e dei guanti ed è consentito di sostare all'interno dei cimiteri per 30 minuti una sola volta la settimana e ad un solo componente per famiglia".



Ovviamente restano anche l'obbligo di mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di 1 metro e il divieto di assembramenti all'interno dell'area cimiteriale. A regolamentare gli accessi ai cimiteri ci saranno il custode e dei volontari.

Il primo maggio i cimiteri resteranno comunque chiusi.