Niente più casi positivi: Trino guarda al futuro con più serenità

"Anche in questa giornata non si registrano nuovi casi di contagi nella nostra città". Trino guarda al futuro e sperimenta una graduale transizione verso la Fase2.

I mercati di sabato 18 e mercoledì 22 aprile si sono svolti senza alcuna criticità: "Sabato abbiamo avuto 450 ingressi, oggi 270 - spiega il sindaco Daniele Pane - Il tutto sotto la supervisione della Polizia Municipale e del Corpo dei Carabinieri in congedo. Ora stiamo valutando la riapertura dei cimiteri di Trino e Robella a partire dalla prossima settimana, con l’applicazione di regole che prevedono accessi contingentati e controllati".

Misure che i trinesi sembrano aver accettato di buon grado come strumento per uscire dall'emergenza.

"Ogni giorno sembra andare sempre meglio - aggiunge Pane - manteniamo alta l’attenzione e continuano su questa strada: tutti assieme vinceremo".

Intanto sono stati eseguiti, come in tutto il resto della Regione, i tamponi su ospiti e personale del Sant'Antonio Abate e si stanno aspettando gli esiti con un una certa serenità, dal momento che nella struttura non sono state mai segnalate situazioni che potessero far sospettare qualche tipo di contagio.