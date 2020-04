Nelle farmacie piemontesi l'idrossiclorochina per i malati Covid

A partire da oggi, giovedì 23 aprile, tutti gli assistiti in trattamento domiciliare da infezione da Covid-19 potranno ritirare i medicinali a base di idrossiclorochina (Plaquenil cpr 200 mg o corrispondente generico) prescritti off label, nelle oltre 1500 farmacie territoriali del Piemonte.

La consegna di tali medicinali avverrà secondo le modalità della DPC (Distribuzione per Conto), già attiva per altre specialità: sottolineiamo che tale distribuzione è effettuata dalle stesse farmacie a titolo gratuito, senza quindi applicare l’onorario previsto per la DPC degli altri medicinali.

Anche questo nell’ottica di una collaborazione e impegno da parte di tutti gli operatori sanitari nella lotta al Covid.