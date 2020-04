Federfarma dona 1500 mascherine KN95 agli ospedali vercellesi

Sono state consegnate giovedì, all’ospedale di Borgosesia, alla presenza del sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani e dell’assessore ai servizi socio assistenziali dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia Francesco Nunziata - le 1500 mascherine, modello KN95 che verranno destinate alle esigenze di entrambi i presidi dell’Asl di Vercelli: il Sant'Andrea e il Santi Pietro e Paolo. Le mascherine donate sono un modello protettivo intermedio tra le FFP2 e FFP3 e sono utilizzabili nella gestione dei pazienti Covid.

“Ci sembrava il modo più giusto – afferma il presidente di Federfarma Biella Vercelli, Piero Zantonelli – per essere vicini agli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il covid19. Eravamo al corrente di quanto fosse complesso reperire i dispositivi e ci siamo subito attivati per poterli procurare. Le attuali condizioni legate al trasporto di merci hanno determinato un allungamento dei tempi di consegna, ma l’importante è aver raggiunto l’obiettivo. Siamo felici se questa piccola donazione potrà contribuire ad aiutare il personale nelle attività di lavoro quotidiane”.

“Ringrazio Federfarma Biella Vercelli per questo prezioso contributo – ha sottolineato il coordinatore per l’emergenza Covid, Pietro Presti – ogni gesto di attenzione nei confronti del personale è al tempo stesso un’attenzione per i pazienti e per quelle cure che a loro vengono prestate ogni giorno”.