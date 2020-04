Addio a Paolo Monticolo, ex sindaco di San Germano

Santhià e San Germano dicono addio a Paolo Monticolo, 79 anni, bancario in pensione ed ex sindaco di San Germano. Una persona apprezzata in paese e ricordata per la correttezza e l'impegno che metteva nelle proprie attività.

Originario di Santhià, città nella quale aveva mantenuto molti legami, soprattutto con gli amici di gioventù, Monticolo dopo il matrimonio si era trasferito a vivere a San Germano paese del quale era stato sindaco dal 1999 al 2002. Era alla guida di una coalizione di centro destra (della quale faceva parte anche l'attuale primo cittadino, Michela Rosetta) che aveva avviato alcuni importanti interventi per il paese. Ma Monticolo non aveva portato a termine l'intero mandato amministrativo: erano nato contrasti interni e l'esperienza amministrativa si era chiusa anzitempo.

Vedovo da undici anni, Monticolo era da tempo malato ed è deceduto nella struttura assistenziale dove era seguito. Lascia la figlia Anna con il marito, Gian Mario Morello, sindaco di Balocco e consigliere provinciale, e i nipoti Valentina ed Edoardo.