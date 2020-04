I migliori accessori per la sessualità

Sulle piattaforme web è in crescita la vendita di accessori per la sessualità e i motivi di questi ottimi risultati sono riconducibili alla voglia sempre maggiore delle persone di movimentare la propria vita intima.

Una cosa importante, da prendere sempre in considerazione, è la scelta di materiali di ottima qualità, cercando di evitare oggetti con sostanze pericolose. Attraverso questo articolo cercheremo di fornire informazioni dettagliate sui migliori materiali per gli accessori per la sessualità, acquistabili su siti come pleasureroom.it, che è sicuramente tra le piattaforme più sicure e affidabili in questo settore.



I modelli più economici sono realizzati in polimero plastico, PVC, che hanno come caratteristica quella di essere flessibili e non richiedono una lavorazione impegnativa. Per questo motivo è possibile trovare sul mercato degli accessori per la sessualità (o sex toys) di qualsiasi colore e forma. Altro beneficio del materiale in PVC è che non creano alcun tipo di allergia, tuttavia possono presentare sostanze come ftalati, molto pericolosa per la salute. Questo è un aspetto molto importante da prendere in considerazione quando si procede all'acquisto, bisogna infatti accertarsi che sull'etichetta ci sia scritto "senza flatati".



Altro materiale molto diffuso e utilizzato per la produzione di accessori per la sessualità, è il silicone, utilizzato principalmente per la creazione di oggetti flessibili come il dildo di ogni forma e colore e tanti altri ancora. Le caratteristiche di questo materiale, sono la morbidezza, resistenza e il fatto che non porta allergie. Ulteriori vantaggi si riscontrano nella pulizia, che risulta essere molto semplice, bassa contaminazione batterica e possibilità di sterilizzare l'accessorio. Ovviamente tutti questi benefici portano a un prezzo maggiore rispetto ad accessori per la sessualità in PVC, quindi una spesa superiore per il consumatore.



Altro materiale è il lattice, utilizzato anche per la produzione di materassi e per molte altre cose. Si tratta di un materiale naturale che si ricava da alberi della gomma, quindi principalmente nei paesi del sud America. Come si può facilmente intuire, è una sostanza gommosa e per questo molto flessibile. Tuttavia questo materiale presenta numerosi svantaggi, a differenza degli altri infatti, non è semplice da lavare e soprattutto non è ipoallergenico. Quando si tuilizzano gli accessori per la sessualità in lattice bisogna stare molto attenti, prendendo tutte le precauzioni possibili.



Fino ad ora abbiamo visto principalmente materiali morbidi, tuttavia esistono anche quelli più resistenti e duri come la ceramica. Alcune caratteristiche che contraddistinguono gli accessori erotici in ceramica, sono la lucidità, l'esteticità e il fatto che sono molto resistenti al calore. Tuttavia oltre questi vantaggi, ci sono anche degli svantaggi, infatti il costo per i modelli in ceramica è più alto e inoltre sono molto delicati e possono rompersi con molta più facilità.

E' pero sicuramente tra i materiali migliori e consigliato per chi volesse provare sensazioni più forti e intense.



Passiamo ora agli accessori erotici in vetro, che sono sicuramente tra i modelli più costosi, in virtù della resistenza e della durezza che questo materiale è in grado di apportare. Molto estetico e sterilizzabile ad alte temperature, in quanto non rilascia sostanze danno per la salute.

Un materiale che invece viene utilizzato più di rado per la realizzazione degli accessori per la sessualità, è il legno. Resistente, duro ed ecologico, ma che può presentare comunque dei pericoli per la salute di chi li utilizza, a causa di sostanze nocive presenti nella verniciatura.



Quando si acquistano accessori erotici è molto importante badare alla sicurezza, cercando di ridurre al massimo i rischi. Il consiglio è quindi di evitare prodotti plastici come PVC, a favore di quelli in vetro, silicone o ceramica.