Era stata dimessa senza l'esito del tampone: non ce l'ha fatta a superare il virus

Non ce l'ha fatta purtroppo, l'anziana signora residente a Santhià che, dopo un lungo ricovero all'ospedale Sant'Andrea era stata dimessa senza attendere l'esito del terzo tampone che (dopo due negativi) si era invece rivelato positivo.

La signora, che era già stata colpita dal morbo di Alzheimer, è spirata nella mattina di giovedì. A segnalare la sua vicenda era stata una lettera della nipote, alla quale l'Asl aveva replicato spiegando che la signora, essendo asintomatica, non avrebbe dovuto essere curata in ospedale, bensì in quarantena fiduciaria.

Purotroppo, anche in quest'occasione, la fragilità delle persone anziane non ha consentito alla signora di superare l'ennesima sfida che la malattia le ha posto davanti.