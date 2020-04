Cgil in lutto: addio a Paolo Castellani

Cgil in lutto per la morte, avvenuta nella notte, di Paolo Castellani, "compagno e amico di tanti", come ricorda una nota della segreteria.

Già dipendente di una società di vigilanza privata e delegato sindacale nella Filcams CGIL, Castellani aveva mantenuto anche dopo il pensionamento il suo costante impegno nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e nel volontariato sociale prestando servizio all’Auser di Vercelli. Lascia la moglie, Anna, operatrice sanitaria dell'ospedale di Vercelli e il figlio Andrea.

"La sua disponibilità e simpatia lo hanno sempre distinto per la dedizione generosa nei confronti di chi a lui si rivolgeva per essere aiutato. La Cgil tutta si stringe attorno al dolore dei famigliari. Ciao Paolo. Continueremo a sostenere il tuo impegno", si legge nella nota.

Su di lui un commosso ricordo di Maria Grazia Camellini:

“Ieri sera e mancato Paolo Castellani, un amico, un compagno. un uomo generoso. Quando parlavamo di problemi sindacali o di politica ripeteva spesso una frase: Scusa scusami se voglio capire ma devo imparare. Con questa banale frase Paolo non sa quanto mi hai insegnato.

Con Paolo nell'ultimo mese ci siamo spesso messaggiati compatibilmente con la sua situazione. Era in terapia intensiva in una condizione che avrebbe abbattuto qualsiasi individuo ma lui no, per questo ho veramente creduto che ce la potesse fare… e invece quella roccia si è sgretolata e ha ceduto a questo maledetto invisibile nemico.

Adesso penso ad Anna la sua compagna e al suo carissimo e adorato figlio: so cosa hanno perso e non ho parole per consolarli…

A Paolo va il mio pensiero: mi mancherai, ma soprattutto mi mancherà la tua amicizia