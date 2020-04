Atena trading lancia "autolettura per tutti": così si paga solo quel che si è consumato

“Autolettura per tutti”, per ricordare a tutti i clienti come comunicare all’azienda i propri consumi.

Atena informa infatti che dal 24 al 29 aprile tutti i cittadini potranno effettuare l’autolettura di gas e acqua, indipendentemente dal loro periodo di fatturazione. L’obiettivo della campagna è uno solo: permettere ai cittadini di ricevere bollette più precise e più in linea con i consumi reali.

La scelta è stata dettata in primis dalla necessità di mantenere un servizio sempre corretto e puntuale, nonostante il periodo di emergenza legato al Covid-19 e la conseguente impossibilità degli addetti di recarsi fisicamente presso le utenze per rilevare in autonomia le letture.

Da ora in poi, quindi, tutti gli utenti che vorranno usufruire di questo servizio, potranno farlo ogni mese in due modi: telefonicamente, chiamando il numero verde 800 655 611 per i servizi gas ed energia elettrica e il numero verde 800 348 969 per il servizio idrico, oppure, attraverso il sito internet www.atenalucegas.it.

“Lo strumento dell’autolettura – dichiara l’Amministratore Delegato, Angelo Guidi – risulta uno strumento fondamentale per venire incontro alle esigenze del settore, emettendo fatture che rispecchino i consumi effettivi, specialmente per le piccole attività commerciali che hanno fortemente ridotto o azzerato i loro consumi di gas in questo periodo. Dove comunque questa categoria di clienti non riuscisse a fornire un’autolettura, Atena Trading stimerà consumi molto più bassi rispetto a quelli di un “normale” periodo di attività.”

Per quanto riguarda, infine, le famiglie in difficoltà economica, Atena Trading conferma che, recependo le direttive dell’Autorità per l’Energia, fino al 3 maggio sono sospesi gli interventi di stacco delle forniture nei confronti dei cittadini morosi.