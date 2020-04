Ascom: Nuovi dehors più ampi e moratoria sulla Tosap per far ripartire bar e ristoranti

Le associazioni di categoria si preparano alla Fase 2 raccogliendo e trasmettendo, alle amministrazioni del territorio, proposte e richieste che garantiscano agli associati la possibilità di ripartire. Un problema non di poco conto perché, all'interno di ogni macrocategoria, i problemi sono diversi e specifici.

In una nota inviata alle amministrazioni locali del territorio, Ascom della provincia di Vercelli e Fipe (Federazione Pubblici Esercizi della provincia di Vercelli) chiede una serie di misure che, almeno nei mesi di stagione mite, possano andare a favore delle aziende del settore ristorazione e bar

"In attesa di capire quali siano le specifiche prescrizioni del Governo per il settore - si legge in una nota dell'Ascom - abbiamo proposto alle amministrazioni comunali una serie di misure urgenti: la possibilità per i dehors già autorizzati di poter usufruire di una percentuale di spazio aggiuntiva rispetto a quella prevista, che possa permettere all’esercente di recuperare gli spazi non utilizzabili per l’applicazione dei protocolli anti-Covid, e questo, ove possibile, anche eliminando aree di sosta o modificando la viabilità. Inoltre chiediamo la possibilità di autorizzare nuovi dehors antistanti ai pubblici esercizi. Inoltre chiediamo l’annullamento, a cui abbiamo già fatto riferimento nella nostra precedente richiesta, della Tosap per il 2020 e la previsione di procedure semplificate per l’attivazione delle misure di cui ai punti precedenti".

“Il tema del maggior utilizzo degli spazi all’aperto – commentano il presidente Ascom-Confcommercio della provincia di Vercelli, Antonio Bisceglia e i presidenti Fipe-Ascom dei comparti ristoranti, pizzerie e bar Jose Saggia, Alfonso Buonocore e Simone Musazzo – rappresenta una delle priorità di intervento immediate che deve accompagnare il percorso di riapertura della cosiddetta Fase 2. Sarà fondamentale sfruttare qualsiasi opportunità per trasmettere la maggior garanzia possibile di sicurezza alla clientela ed al personale”.

In ballo, secondo i dati in possesso dell'associazione di categoria, c'è la tenuta di un intero settore che, necessariamente, si vedrà costretto a introdurre pesanti modifiche rispetto al passato.

"A livello nazionale - concudono dall'Ascom - Fipe Confcommercio sta sostenendo a gran voce a livello nazionale: contributi a fondo perduto, moratoria sugli affitti, cancellazione dell'imposizione fiscale, sospensione del pagamento delle utenze, prolungamento degli ammortizzatori sociali, sgravi contributivi, reintroduzione dei voucher, possibilità di lavorare per asporto, concessione di spazi all’aperto più ampi e piano riapertura con tempi e modalità certe"