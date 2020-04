Dall'associazione Igea un ecografo per l'ospedale di Borgosesia

L’antivigilia di Pasqua è stato consegnato all’ospedale di Borgosesia l’ecografo MyLab X5, donato dall’Associazione Igea Prevenzione Vita e Salute odv, con sede in Borgosesia.

Tale acquisto era già stato programmato nei mesi precedenti, in accordo con i medici dell’ospedale, ma in questo momento così particolare, la sua acquisizione è ancora più importante, essendo ormai stata dimostrata dal punto di vista clinico e scientifico, l’importanza della diagnostica ecografica nell’ambito delle polmoniti interstiziali, patologia diventata tristemente nota perché associata all’epidemia di Covid19.

Maria Marcon Di Biase, quale presidente di Igea, insieme alla vice presidente, Carmela Marsilla e a tutte le volontarie dell'Associazione, è orgogliosa di questo grande risultato e ringrazia, i cittadini che con le loro donazioni hanno contribuito a realizzare tempestivamente questo importante progetto: “Ogni centesimo investito in questo acquisto è stato raccolto grazie alle iniziative proposte e messe in atto con fatica ed entusiasmo dall’associazione, ed è stato donato da cittadini che, mossi da solidarietà ed altruismo, hanno con generosità contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo”.

La presidente ha voluto sottolineare che, anche in questo momento così delicato e difficile dal punto di vista sociale e sanitario, l’associazione, nata per i cittadini, resta sempre al loro fianco sul territorio e per il territorio, collaborando direttamente con il personale sanitario: sono stati donati all'ospedale di Borgosesia più di mille mascherine, camici e cuffie, realizzati dalle volontarie sotto la guida esperta della vice presidente, Carmela Marsilla: “Insieme e con piccoli gesti, è sempre possibile fare grandi cose”.