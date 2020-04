Dal Rotary 16 litri di gel igienizzante

Grazie al coordinamento di Giovanna Mastrotisi, Governatore del Distretto 2031, il Rotary Club Vercelli ha consegnato 16 litri di gel igienizzante all'ASL di Vercelli.

Il materiale è stato ritirato dal dottor Franco Balzaretti, direttore della Day Surgery in rappresentanza dell'Asl, insieme alle colleghe Ghisio e Soligo della Chirurgia Generale e alle caposala Maria Rosa e Simona.

"Questa donazione è una goccia nel mare, ma vuole testimoniare la nostra vicinanza ed ammirazione per la grandezza del lavoro di medici e infermieri, e anche della loro profonda umanità, persone che stanno dando tutto in questi giorni per salvare le vite degli altri, a volte a anche a rischio della propria. Mi sono emozionato" - dice Carlo Ricci, presidente del Rotary Club Vercelli.