Tamponi nelle Rsa: buone notizie dalla Valsesia

Una buona notizia per Varallo e per tutta la Valsesia: hanno dato esito negativo tutti i 255 tamponi effettuati sui 148 ospiti e i 107 dipendenti di Casa Serena, una delle più grandi case di riposo di tutta la provincia.

A dare la notizia il sindaco di Varallo, Eraldo Botta, confermando che, nella cittadina valsesiana, i casi positivi restano fermi a 12.

"Grazie ai protocolli messi in atto a tutela degli ospiti, con scrupolo, responsabilità e grande impegno da parte di tutto il personale composto da infermieri, professionali, Oss, fisioterapisti, psicologa, amministrativi, addetti ai servizi di mensa, pulizia, medici esterni guidati dal direttore sanitario Federico Grupallo e dalla direttrice Sara Bremide è stato possibile conseguire questo risultato - commenta Botta - Il mio grazie è quello di tutta la comunità varallese, che vede protetti i nostri cari anziani, i soggetti più fragili in questo momento di emergenza sanitaria. Un grazie alla Cooperativa Anteo, che gestisce la struttura e che ha tempestivamente fornito i dispositivi indispensabili (mascherine, guanti, occhiali, camici monouso…) e a chi, come la Protezione Civile, ha donato altro materiale e a Carlo Capelli, varallese di nascita, ma lontano da anni per lavoro, che ha inviato 500 mascherine sanitarie".