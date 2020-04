Borgosesia, la Tari slitta al primo giugno

Slitta ulteriormente il pagamento della Tari a Borgosesia: si era annunciato un primo spostamento, conseguente al lockdown, che aveva portato la scadenza dal 31 marzo al 30 aprile e adesso si va al 1 giugno.

Visto il perdurare dell'emergenza, l’assessore ai Tributi, Fabrizio Bonaccio, ha proposta al sindaco e alla giunta – che hanno approvato unanimemente – di rinviare definitivamente la data del pagamento di un altro mese: «In questo modo evitiamo qualsiasi rischio di code o assembramenti in uffici postali o banche – spiega Bonaccio – dando ai borgosesiani il tempo per organizzarsi dall’avvio della cosiddetta “fase2” previsto il 4 maggio, fino a fine mese: potranno comodamente recarsi agli sportelli, rispettando le norme di distanziamento sociale che comunque permarranno fino ad emergenza conclusa».

Per le casse del Comune questo rinvio non avrà alcuna conseguenza negativa: «Grazie alla gestione attenta del bilancio comunale – spiega il sindaco, Paolo Tiramani – le casse dell’ente godono di ottima salute, quindi possiamo permetterci questo slittamento, in linea con tutte le misure che stiamo adottando in questa fase emergenziale: fornire ai cittadini massima collaborazione e supporto per rendere meno complicato il periodo che stiamo attraversando».