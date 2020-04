Per Rollawaycontainer il futuro dell’imballaggio sarà green. L'azienda veneta sceglie la strada del riciclo

Le recenti campagne a favore di una nuova green economy e del riciclo, in particolare quello della plastica, hanno avuto grande eco in tutto il mondo e stanno contribuendo ad infondere un maggior senso di responsabilità nei comportamenti quotidiani e nelle scelte di acquisto delle persone. Per questo il tema della sostenibilità ambientale è oramai diventato un concetto sentito all’interno delle aziende, che condiziona sempre più spesso le scelte nei processi produttivi e soprattutto in quelli distributivi.

Per Rollawaycontainer il riciclo della plastica rappresenta una delle soluzioni più utili per soddisfare la richiesta sempre più crescente di imballaggi nel settore della logistica. Uno dei grossi problemi riguardanti il riciclo della plastica è che sono pochi i prodotti che possono essere realizzati utilizzando al 100% questo tipo di materiale quando è esausto. Infatti, ci sono problemi di resistenza strutturale, di garanzia del risultato estetico in fase di stampaggio e limiti per l’utilizzo in alcuni settori del comparto alimentare, dove è richiesto obbligatoriamente l’impiego di plastica vergine prima scelta.

Nel 2015 in collaborazione con propri partner produttori, Rollawaycontainer ha realizzato una linea di pallet per le spedizioni costruita utilizzando fino al 97% di materiale proveniente dal riciclo della plastica. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione di aziende del settore che hanno sviluppato assieme all’azienda veneta un progetto di raccolta sul territorio del materiale esausto ed nuovo metodo di macinazione e stampaggio. Rollawaycontainer ha quindi fornito il supporto tecnico e la propria conoscenza trentennale in tema di logistica e soluzioni per l’imballaggio e la spedizione.

Da gennaio 2020 oltre ai 15 modelli di pallet già disponibili saranno in vendita altre 20 nuove versioni per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza; dalle spedizioni destinate al circuito internazionale, a quelle per l’e-commerce, al trasporto di frutta e verdura identificate nella III e IV gamma, e anche 5 nuove versioni per carichi pesanti con portate fino a kg 5000 destinate all’interscambio. I pallet in plastica riciclati sono prodotti nelle misure da mm 400x600 fino a mm 1200x1000, con portate da 1600 kg fino a 5000 kg e disponibili nelle versioni inseribili o sovrapponibili.

“Produrre soluzioni per il packaging e la spedizione con materiali riciclati è stata per anni una scelta economica, per abbattere i costi di imballaggi a perdere, oggi invece è soprattutto una scelta di etica” sottolinea Mauro Gasparini socio fondatore di Rollawaycontainer assieme ai fratelli Massimo e Monica. L’azienda veneta fa intendere che il progetto non si fermerà al settore imballaggio, presto nuove applicazioni di questo metodo di macinazione e riciclo della plastica verranno utilizzate per produrre bidoni per la differenziata, contenitori per lo stoccaggio e tanti altri articoli per il packaging ed il confezionamento. L’obiettivo dell’azienda è quello di riutilizzare la maggior quantità di plastica raccolta come rifiuto e riciclarla, evitando di dover utilizzare reperendo sul mercato qualsiasi altro materiale vergine.





