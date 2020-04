Multiraccolta Asm: riapertura per sfalci e potature

Da giovedì 23 aprile i centri di multiraccolta di ASM Vercelli di C.so Papa Giovanni Paolo II e di Via Ettore Ara saranno riaperti al pubblico esclusivamente per lo scarico di sfalci e potature .

Nessun altro tipo di rifiuto potrà essere scaricato .

Nello specifico, per garantire la sicurezza di operatori e cittadini, sono state definite alcune norme di sicurezza: saranno fatte entrare solo 2 persone alla volta e sarà assolutamente vietato l’accesso a chiunque abbia febbre o altri sintomi influenzali. Per accedere al centro e per tutto il perodo di permanenza nello stesso rimarrà sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina e dei guanti e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dalle altre persone.

Il centro di multiraccolta di C.so Papa Giovanni Paolo II sarà aperto martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.45, sabato dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 17.45, mentre il centro di Via Ettore Ara sarà aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.45

Gli utenti in attesa davanti ai centri di mutiraccolta dovranno aspettare all’esterno del centro il proprio turno senza scendere dal mezzo. L’addetto provvederà di volta in volta ad aprire il cancello carraio per consentirne l’ingresso. Lo scarico del materiale inoltre dovrà essere svolto autonomamente limitando il più possibile il tempo di permanenza nell’impianto.

Si ricorda infine che è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti fuori dal cancello del centro e che, al termine dei suddetti orari di apertura il Centro verrà chiuso.