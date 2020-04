Mascherine e protezioni per tutte le Rsa della Provincia

Provincia e Carlo Olmo alleate per consentire a tutte le case di riposo del territorio di avere nuove forniture di dispositivi di protezione individuale.

Pochi giorni fa, a Pasqua, la Provincia ha erogato un contributo per la raccolta di fondi aperta da Olmo concordndo che il denaro sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di nuovi Dpi per le Rsa del vercellese. E Olmo, che riesce a rintracciare mascherine, guanti e quant'altro serve anche quando i canali ufficiali si fermano, ha prontamente provveduto agli acquisti.

Nel pomeriggio di martedì la consegna dei Dpi all'Ipab Sant'Antonio Abate, una delle tappe del tour della solidarietà che proseguirà su tutto il territorio.



Insieme a Olmo, il comandante della Caserma Scalise, sempre disponibile per i servizi a favore della popolazione, il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, il vicepresidente Pier Mauro Andorno e alcuni volontari della Protezione Civile.



"Un esempio di grande efficienza e organizzazione, cosa che è mancata ai livelli più alti - commenta il sindaco Daniele Pane - Il pragmatismo del presidente Botta e del suo consiglio provinciale in sinergia, con l’incontenibile generosità del “Lupo Bianco” sta contribuendo a salvare vite e a permettere di lavorare in sicurezza. Grazie di cuore a questi uomini che arrivano dove altri possono solo immaginare".