PFV guarda al futuro: Nova Coop entra tra gli sponsor

La PFV guarda al futuro e annuncia l'accordo con Nova Coop che entra nel gruppo degli sponsor che sostengono il team sportivo.

"In questo periodo di forzato riposo - si legge in una nota della società - lo staff dirigenziale e tecnico della PFV sta lavorando alacremente per fare in modo che la società sia pronta a fronteggiare eventuali disposizioni della Federazione per questa fine “ingloriosa” di stagione e per programmare convenientemente il futuro, auspicando con tutte le forze che con il mese di settembre si possa riprendere regolarmente ogni attività. Un’importante iniziativa proiettata da ora per la prossima stagione è rappresentata senz’altro dall’importante accordo raggiunto con Nova Coop, la cooperativa leader della grande distribuzione organizzata piemontese che ha la sua sede direzionale proprio a Vercelli, che ha inteso affiancare il sodalizio vercellese entrando a far parte del gruppo di Sponsor che sostengono l’attività della società cestistica".

L’accordo raggiunto con Nova Coop è relativo alla pubblicizzazione del marchio attraverso tutti i canali (cartellonistica, stampa, giornali on-line, social media, etc.) in cui compaiono riferimenti alla PFV per quanto riguarda gare, iniziative ed altro. Con riferimento ai social media, inoltre, la PFV ha recentemente annunciato la realizzazione di un proprio canale YouTube denominato “PFV Pallacanestro Femminile Vercelli” sul quale sono al momento disponibili video relativi a esercizi di allenamento per le ragazze da eseguirsi a casa vista l’attuale contingenza, e sul quale compariranno i momenti tecnici e sociali connessi ad avvenimenti in cui la PFV stessa sarà protagonista: il canale è già attivo.

"Proprio in questi giorni - concludono da PFV - Nova Coop ha dedicato ai 5000 dipendenti e alle loro famiglie una newsletter settimanale che oltre ad informarli puntualmente rispetto alle scelte conseguenti al #coronavirus, dedica loro una speciale programmazione digitale per l’intrattenimento domestico che prevede favole per bambini, contributi per il benessere fisico e psicologico, ricette e home fitness, proprio in questo canale saranno inseriti alcuni dei video PFV".