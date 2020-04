Borgosesia: azienda agricola offre le tome per i pacchi cibo

Cinque tome al mese per tre mesi: è quanto un’azienda agricola storica di Borgosesia, la Ermes Bonetta e Guglielminetti Camilla, ha offerto al Comune perché siano destinate ai cittadini in difficoltà.

«E’ un gesto di grande grande generosità – commenta l’assessore Fabrizio Bonaccio – e senso civico: ci sono purtroppo molte famiglie in difficoltà in questo periodo ed è confortante vedere la mobilitazione che c’è stata in città per dare una mano. L’esempio di questa azienda, che ci ha fatto visita in Comune l’altro giorno per consegnarci la prima fornitura, è molto significativo. Ogni mese saranno i servizi sociali ad individuare le famiglie destinatarie dell’omaggio, e sarà un contributo importante dal punto di vista nutrizionale: formaggio locale e genuino».

L’assessore Bonaccio, insieme al sindaco Paolo Tiramani e a tutta la Giunta, ringraziano tutti coloro che si sono mobilitati a vario titolo per fronteggiare l’emergenza: «Mai come in questo momento è evidente che ci sono tante persone disposte ad aiutare chi vive momenti difficili: questa è la Borgosesia che siamo orgogliosi di rappresentare».