In trasferta per comprare droga, finisce nella rete dei controlli

Sfida i divieti imposti dal lockdown per andare a comprare droga, ma incappa in un controllo delle forze dell'ordine che, così, riescono a individuare e arrestare anche lo spacciatore.

E' partita dal controllo su un gattinarese, fermato nei boschi tra Ghemme e Sizzano, l'operazione che ha portato i carabinieri e i carabinieri forestali di Carpignano Sesia - coadiuvati dall'unità cinofila della polizia locale di Trecate - ad arrestare un 25enne di origini marocchine, senza fissa dimora, che utilizzava l'area boschiva per lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio mirato nella zona, hanno fermato e controllato un uomo, originario di Gattinara, che, dopo aver presto un accordo telefonico con lo spacciatore, aveva raggiunto la zona per comprare droga. Dai successivi accertamenti, i carabinieri hanno individuato il luogo in cui lo spacciatore aveva dato appuntamento al cliente, trovando il pusher nascosto in un cespuglio.

Il giovane era riuscito a disfarsi dello stupefacente gettandolo probabilmente in un vicino corso d'acqua, ma addosso aveva nascosti quasi mille euro in contanti e alcuni telefoni cellulari utilizzati per accordarsi con i clienti. A quel punto sono scattate le manette.