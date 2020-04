Lo spettro della povertà aleggia sui torinesi: coda interminabile al banco dei pegni

Nemmeno la pioggia incessante ferma la processione che ogni giorno si ripete fuori dal reparto pegni di via Giovanni Botero, in pieno centro di Torino. Alle 8 del mattino le persone in coda sono già tantissime, almeno una cinquantina. La fila si è formata sin dalle prime luci dell’alba e arriva sino a via Barbaroux, sorvegliata dallo sguardo attento della polizia: una fotografia inequivocabile del dramma sociale creato dal Coronavirus.

Sì, perché ultimamente l’afflusso davanti al banco dei pegni è aumentato a dismisura e sembra non fermarsi mai: in tanti sperano di poter entrare all’interno degli uffici che nelle ultime settimane sono letteralmente stati presi d’assalto da centinaia di torinesi e non solo, visto che molti arrivano persino da fuori città per vendere una collana d’oro, un cimelio di famiglia o un qualsiasi oggetto prezioso che possa consentire di metter in tasca dei contanti. Il bisogno di liquidità è concreto soprattutto ora, in un momento in cui l’emergenza Coronavirus inizia a farsi sentire anche dal punto di vista economico, oltre che sanitario.

Ecco perché in via Botero, davanti al banco dei pegni, l’aria che tira è piuttosto cupa e la tensione altissima. La sicurezza della banca blinda l’ingresso, la polizia presidia la zona con un’auto all’incrocio con via Barbaroux e un’altra vettura dall’altra parte, in via Santa Maria. In mezzo, in una fila ordinata, il numero delle persone in coda cresce con il passare dei minuti: alle 9, quando aprono le porte della struttura, sono quasi 80 i presenti. Ombrelli in mano, mascherina al volto e borse o sacchetti con gli oggetti da vendere o impegnare stretti a sé. Non tutti entreranno, perché il personale è limitato. “Spero davvero di entrare, una mia amica è venuta qui due volte la scorsa settimana e non ci è mai riuscita” spiega una signora sulla sessantina, preoccupata di non poter incassare la sua somma di denaro.

L’età media è piuttosto elevata: difficile trovare un volto giovane, più probabile invece imbattersi in persone di mezza età. In uomini e donne che fermi dal lavoro sono disposti a tanti sacrifici per “sbarcare il lunario”. E’ la situazione vissuta da Marco (nome di fantasia), operaio in cassa integrazione. Il suo stipendio non è ancora arrivato, ma l’affitto rimane da pagare, così come le bollette.

Da qui il ricorso alla soluzione estrema, il banco dei pegni. Di fatto, ogni giorno, è proprio in via Botero che si crea uno dei più grandi assembramenti in città. Una fila che è lo specchio di un’emergenza sociale appena esplosa, ma destinata ad aggravarsi con il passare del giorno e il prolungarsi del lockdown.