Da Gattinara alla Valsesia, via libera alla coltivazione degli orti

Orti, vigne e frutteti: inizia la stagione delle semine e della cura delle piante e sono diversi i comuni che, da Gattinara a Quarona (tanto per fare due esempi) hanno predisposto provvedimenti su misura per consentire ai cittadini di prendersi cura di piante e verdure.

Durante queste settimane di lockdown, infatti, solo chi per professione svolge l'attività di coltivatore ha avuto la possibilità di continuare il proprio lavoro. Adesso, con l'arrivo della stagione delle semine, diverse amministrazioni comunali si sono fatte carico di regolamentare l'accesso agli orti anche per chi coltiva a scopo di autoconsumo. E, soprattutto nei paesi, sono molte le persone che hanno piccoli appezzamenti per coltivarsi insalata, patate, zucchine, fagiolini, pomodori e così via.

Nella zona di Gattinara, poi, non mancano i vignaioli che curano l'appezzamento di famiglia per prodursi uva e vino. Per tutti loro il sindaco della cittadina, Daniele Baglione, ha disposto con apposita ordinanza, la possibilità di raggiungere orti e vigne per eseguire i lavori di stagione. Ovviamente occorre muoversi da soli, prestando attenzione alle norme di sicurezza.

Stesso discorso anche a Quarona, dove il sindaco ha specificato che "È consentito coltivare i propri orti sia nel comune di residenza che in altri. È necessario avere autocertificazione e fare in automobile il percorso più breve per raggiungere il terreno".

E lo stesso presidente della Regione, Alberto Cirio, ha dedicato al tema degli orti un passaggio del suo aggiornamento quotidiano, raccomandandosi di usare buonsenso. "L'orto non sia una scusa per andare nelle seconde case: sì alla coltivazione di un terreno per il proprio sostentamento. Questo si può fare. Abbiamo fatto tanti sacrifici, stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel anche se l’attenzione deve rimanere alta e dobbiamo sopportare ancora le misure di contenimento perché tutto possa passare più in fretta”.