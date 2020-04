Spaccia droga nel garage, alla presenza della figlia piccola: 38enne in manette

Tiene la droga in casa, tra la cucina e il garage, mettendo anche a rischio la figlia di 8 anni. E la spaccia alla presenza della piccola. Venerdì sera, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: gli uomini della Squadra Mobile lo avevano notato uscire dal portone del palazzo nel quale abita e attendere in strada con fare sospetto.

Dopo pochi minuti, fuori al palazzo, si è fermata un’autovettura e l'uomo, un 38enne vercellese già noto alle forze dell'ordine per reati legati al mondo della droga, si è avvicinato consegnando qualcosa all’autista e ritirando subito dopo del denaro contante.

Dopo aver lasciato allontanare l'auto di qualche metro, gli agenti di Polizia hanno deciso di fermare la vettura e di sottoporre l’autista a perquisizione: a bordo c'era identificato un giovane, noto assuntore di sostanze stupefacenti, che si era nascosto addosso un involucro in plastica contenente circa un grammo di cocaina acquistata poco prima per uso personale, motivo per il quale è stato deferito alla Prefettura oltre che sanzionato amministrativamente per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Nel frattempo altri agenti, rimasti in appostamento fuori al palazzo dello spacciatore, hanno notato, due uomini entrare nel cortile del condominio diretti al garage. Dopo un paio di ore, gli stessi individui sono usciti e, una volta raggiunta la loro auto, sono stati fermati dagli operanti e identificati per due marocchini residenti in Lombardia che non sapevano spiegare la loro presenza sul posto. Alla luce di ciò, sono stati sottoposti a perquisizione che ha consentito di trovare su uno di essi due involucri in plastica contenenti rispettivamente un grammo di cocaina e un grammo di marijuana. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti ed entrambi sono stati multati per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia Covid – 19.

A quel punto, visto che le modalità di confezionamento delle sostanze erano uguali a quella detenuta dall'altro fermato, e dunque vi era la certezza che le dosi erano state preparate e vendute dal medesimo soggetto, si è deciso di fare irruzione nel garage dove erano presenti l’uomo e la figlia di 8 anni. All’interno del garage veniva rinvenuta una “pietra” di cocaina di circa 15 grammi e tutto il materiale per la preparazione e il confezionamento della droga; inoltre, è stata rinvenuta una dose di marijuana del peso di circa 3 grammi già confezionata e pronta per la commercializzazione.

La droga era ben in vista su un tavolo facilmente accessibile causando, tra l’altro, con enormi rischi per la bambina.

La successiva perquisizione dell’appartamento permetteva di rinvenire in bagno, all’interno del sifone del water, un involucro in cellophane trasparente contenente circa 70 grammi di marijuana, nel tinello un sacchettino in plastica trasparente contenente circa 10 grammi di marijuana, oltre che un sacchetto in plastica contenente sostanza da taglio per la preparazione delle dosi. Infine, sotto al frigorifero, veniva scoperto un involucro di carta contenente circa 10 grammi di hashish e tutto il materiale necessario per la preparazione ed il confezionamento della droga; la sostanza stupefacente una volta venduta avrebbe fruttato almeno 3.000 euro allo spacciatore.

Accompagnato in Questura, l’uomo, un 38enne vercellese con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, veniva arrestato in flagranza per il reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e associato, su disposizione del Pubblico Ministero, alla Casa Circondariale di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente, convalidato l'arresto, il Gip ha poi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.