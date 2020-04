Edili vercellesi: 1300 persone in cassa integrazione. Prepariamoli a ripartire

Sono circa 1500 gli addetti iscritti alla cassa edile di Vercelli, dei quali circa 1300 attualmente in Cassa integrazione a causa del Covid fino al 4 maggio, per cui ci sono due settimane di tempo per potersi organizzare formare e informare i dipendenti per riprendere in sicurezza l’attività lavorativa.

Come sindacato in questo siamo a disposizione per concertare turni, orari e procedure di sicurezza per la salute degli operai e tecnici al fine di garantire l’occupazione e la sicurezza dei lavoratori. La stessa parte imprenditoriale con senso di responsabilità già nelle prime settimane di marzo ha chiesto il blocco dei cantieri quando era difficile anche il reperimento delle mascherine. La Filca Cisl del Piemonte orientale che comprende Novara, Vercelli Biella e Verbano Cusio Ossola in queste settimane è stata vicino a tanti lavoratori soprattutto a quelli che scaduto il contratto di lavoro hanno dovuto fare richiesta dell’indennità Naspi facendo in via telematica, mentre il problema che affronteremo nei prossimi giorni sarà quello di indirizzare i lavoratori dovranno aspettare il pagamento diretto da parte dell’Inps verso le banche che hanno firmato l'accordo per l'anticipazione della Cigo, parliamo di 900 lavoratori solo in provincia di Vercelli.

Come Filca Cisl del Piemonte Orientale chiederemo di riattivare con il Comune di Vercelli il tavolo appalti dove ci sono tutti i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per verificare tutte quelle opere che potrebbero partire da subito in piena sicurezza con le imprese regolari che si saranno organizzate con tutti i dispositivi di protezione creando e mantenendo l’occupazione edile, chiederemo inoltre alla Provincia e le altre committenze pubbliche di far partire tutte quelle opere finanziabili nel più breve tempo possibile, solo in questo modo riusciremo ad alimentare tutta la filiera dell’edilizia.