Pala Piacco, aggiudicati i lavori: il rifacimento del palazzetto parte a giugno

La Commissione, presieduta dal tecnico comunale Paolo Nifantani, ha concluso l’esame delle 51 offerte ammesse alla gara per i lavori del Pala Piacco. L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del minor prezzo.

È l’impresa Edilimpianti srl di Milano ad essersi aggiudicata i lavori di adeguamento funzionale dell'impianto sportivo, offendo un ribasso sul valore a base di gara del 27,29%.

L’importo netto del contratto oltre ad IVA al 10% risulta pari a 423mila euro.

"La consegna del cantiere è prevista per il mese di giugno. Sono necessari quattro mesi per la realizzazione dell’opera. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2020, emergenza covid19 permettendo", precisa l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion.

Gli interventi prevedono la risistemazione degli spogliatoi, del tetto, della centrale termica, dell’illuminazione che sarà integralmente a led, delle uscite di sicurezza, degli allarmi acustici, degli apparecchi per rilevazione dei fumi, della tinteggiatura delle pareti, della levigatura e della tinteggiatura del campo che attualmente ospita gare di basket, volley, calcio a cinque, nonché competizioni di altri sport.

I lavori sono finanziati grazie a un finanziamento ottenuto sul Bando 2019 – Sport Missione Comune - di 750mila euro.

"È intenzione dell’amministrazione - prosegue Simion - realizzare una fase 2 dei lavori, che prevederà la coibentazione delle murature e la sostituzione dei serramenti esterni, utilizzando i finanziamenti che il GSE - Gestore Servizi Energetici - concede per gli interventi sugli edifici comunali finalizzati al risparmio energetico".