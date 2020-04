Conte e Campominosi: interrogazione su Asm

Interrogazione di Paolo Campominosi e Andrea Conte sulle misure poste in essere da Asm a tutela della salute degli operatori addetti, in particolare, alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

"L’attuale Amministrazione - scrivono i due consiglieri comunali - ha contezza delle iniziative poste in essere dalla partecipata Asm Vercelli spa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare rilevanza alla quantità e tipologia di dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dall'Azienda ai propri dipendenti e alla validità ai fini della sanificazione dei mezzi, del detergente idroalcolico messo a disposizione degli addetti alla raccolta?" chiedono i due consiglieri comunali, evidenziando come, da informazioni da loro raccolte, il prodotto utilizzato per la sanificazione dei mezzi sarebbe un detergente e non un disinfettante.