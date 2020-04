"Cancellare le tasse locali nei mesi di inattività delle aziende"

"Il semplice posticipo dei balzelli di fiscalità locale non si concretizzeranno in alcun reale beneficio, in quanto le imprese e i cittadini si ritroveranno a dover far fronte ad un accumulo di imposte e tributi non sostenibile in nessun modo": è quanto rilevano i consiglieri comunali Maura Forte, Carlo Nulli Rosso (Pd), Michelangelo Catricalà (Movimento 5 Stelle) e Alfonso Giorgio (Lista civica).

Per questo la richiesta protocollata attraverso una mozione è che il Consiglio comunale di Vercelli si impegni a rivedere l'effettiva portata di tasse e imposte comunali.

In particolare, in un documento che verrà probabilmente discusso nel corso della seduta dedicata al Bilancio, si propone che "L'Imu venga cancellata per i mesi di inattività di imprese commerciali, artigianali, locative, studi professionali e altre attività produttive e che l'aliquota venga ridotta per le seconde case; per la Tari viene proposta la cancellazione per i mesi di inattività di imprese commerciali, artigianali, studi professionali, attività locative e altre attività produttive e che venga ridotta per le famiglie che a seguito della emergenza Covid 19 sono rimaste senza reddito. In relazione all'addizionale Irpef viene proposto di elevare la soglia di esenzione sino a fine emergenza e viene proposto di cancellare la Tosap (l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni) per i mesi di inattività delle imprese".