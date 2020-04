Vetrina infranta e prodotti rubati: colpo al distributore h24

Vetrine infrante e furto dei prodotti in esposizione, nella notte, al distributore automatico Weed’am di via Aosta 1 a Vercelli. A darne notizia è il proprietario dello shop, ovviamente amareggiato per la disavventura.

"Sono state infrante le vetrine e mi è stato rubato tutto ciò che poteva essere asportato - fa sapere -. L’emergenza sanitaria non ha fermato la vergogna di coloro che, nonostante la situazione, creano ulteriori danni a commercianti".

Sulla vicenda sono in corso indagini dal parte delle forze dell'ordine.