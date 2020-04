Engas Hockey Vercelli proposta dalla FISR per la A2 con una wild card

Engas Hockey Vercelli proposta dalla FISR per salire in serie A2 . La svolta arriva nella tarda serata di ieri, annunciata dal vice presidente della società vercellese, Alvise Racioppi, dopo che nel pomeriggio il presidente FISR Aracu aveva riferito la delibera del Consiglio Federale sulla non assegnazione dei titoli per la stagione 2019-2020.

In serie B, lo ricordiamo, Hockey Vercelli è stata mattatrice assoluta: imbattuta in campionato e in finale di Coppa Italia e proprio questi indubbi meriti sportivi, uniti alla situazione complessiva generata dallo stop per via del coronavirus sulla composizione dei gironi del prossimo anno, sono stati determinanti.