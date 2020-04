Mail dei medici sparite dai server Sisp, aperta un'indagine

Il caso delle mail dei medici di base sparite dai server del sistema sanitario entra nel filone torinese delle indagini sulla questione coronavirus.

I carabinieri dei Nas, secondo quanto trapela da ambienti investigativi, intendono svolgere degli accertamenti che, in Procura, saranno inseriti nel fascicolo aperto qualche settimana fa, inizialmente per fare luce sulla carenza di mascherine e dispositivi di protezione per il personale medico-infermieristico.

Il procedimento, sempre secondo quanto si apprende, per ora resta senza indagati e senza ipotesi di reato.