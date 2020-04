L'Asl ha preso un altro medico al posto di Bagnasco. E i politici stanno zitti...

L2we'Asl Vercelli potenzia il Sisp, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, chiamando in servizio - con un contratto di prestazione libero professionale - un medico in quiescenza proveniente da torinese che aveva presentato la domanda all'apertura del bando fatto nelle scorse settimane dall'Asl.

Un medico in pensione che, come aveva fatto l'ex dirigente del Sisp di Vercelli, Gabriele Bagnasco, aveva risposto al bando e che, ora, viene chiamato in servizio esattamente alle stesse condizioni: mediante stipula di un contratto d’opera intellettuale per la durata di sei mesi eventualmente prorogabili. L'Asl Vercelli, esattamente come aveva fatto per Bagnasco, ha messo a bilancio 59.280 euro per pagare la prestazione del medico, prese dal capitolo "Consulenze sanitarie".

La delibera con la quale viene assegnato l'incarico, che segnala anche il parere favorevole del commissario ad acta, Pietro Presti, è datata 14 aprile ed è pubblicata dal 15 all'albo pretorio dell'Asl nel disinteresse totale di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia Viva e consiglieri vari... Evidentemente, finita la campagna contro Bagnasco il problema di come l'Asl spenda i soldi non esiste più.