"Incarichi all'Asl: per la Lega è una questione di opportunità etica"

Riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento all’infondata notizia di un incarico ad un medico pensionato al Sisp dell’ASL VC, notizia già smentita dall’Asl, ci pare opportuno chiarire che da parte dell'onorevole Tiramani non è mai stata posta una questione di legalità o legittimità amministrativa. Il disappunto e denuncia era ed è sul piano dell’opportunità etica e istituzionale. Etica, perché ritenevamo che il dottor Bagnasco non dovesse accettare un incarico presso la struttura di cui era stato fino a poco tempo direttore con un compenso così elevato, ma bensì in termini di volontariato visto il momento così urgente e drammatico che sta vivendo la nostra comunità (così come ha deciso di fare). L’opportunità istituzionale era relativa al fatto che la delibera dell’Asl Vc per l’incarico retribuito di Bagnasco avvenisse il giorno dopo che si era insediato il Coordinatore COVID, che aveva accettato di supportare il territorio e il Sisp nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, a titolo gratuito, su richiesta della Regione Piemonte. Abbiamo sempre sottolineato la legittimità degli atti promulgati da chicchessia e sull’opportunità pareva di essere stati chiari, auspicando di mettere la parola fine alla vicenda nel massimo rispetto di tutti.