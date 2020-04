Nel bilancio 2020 Fondo per l'Emergenza Covid. Intanto il Comune lancia "Il patto per la ripresa"

Intanto, in giornata, è stato approvato dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione: "il documento - spiega il sindaco in una nota - è stato predisposto sulla base delle indicazioni pervenute dai vari settori e delle valutazioni svolte prima del manifestarsi della pandemia. Si è ritenuto di utilizzare il lavoro già svolto in considerazione della necessità di pervenire in tempi brevi all’approvazione e consentire all’ente una piena operatività senza i vincoli di spesa connessi all’esercizio provvisorio".

Per capire quali e quanti saranno i correttivi da apportare, il Comune attende che la situazione si assesti. "L'attuale fase complessa - spiega ancora Corsaro - non consente di formulare previsioni certe, realistiche e attendibili sia in ordine a minori entrate, sia in ordine alle minori uscite, rispetto a quanto già previsto antecedentemente al manifestarsi dell’emergenza".

Corsaro anticipa che, comunque, in sede di Consiglio verranno presentati emendamenti del sindaco aventi per oggetto il già previsto minor gettito, modifiche di entrate (sanzioni codice della strada, proventi da posteggi e oneri di urbanizzazione), nonché l’istituzione di un fondo Covid-19 "da implementare con i contributi che auspicabilmente perverranno da privati e da destinarsi alla gestione dell’emergenza", anticipa il primo cittadino.

Ma per aver chiaro l'impatto che la pandemia avrà sui conti pubblici cittadini si dovrà ancora attendere. "Siamo consapevoli - conclude il sindaco - che in futuro dovremo apportare ulteriori variazioni al Bilancio 2020, variazioni che si renderanno via via necessarie alla luce degli sviluppi della situazione economica e finanziaria generata dall’emergenza e della necessità di incentivare la ripresa delle attività economiche-produttive".