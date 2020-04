Bagnasco o la nuova consulenza: nulla cambia

Apprendiamo da una testata online locale che l'ASL VC, in seguito alle polemiche sorte in merito ad una consulenza professionale retribuita che avevano poi portato alla rinuncia del dr. Bagnasco, ha comunque reiterato detta consulenza con l'affidamento, alle stesse condizioni, ad altro professionista in quiescenza proveniente dal torinese. E' di tutta evidenza che, per quanto ci riguarda, il problema si pone nella stessa identica maniera: riteniamo che in questo momento particolare, di grande emergenza sanitaria, le risorse disponibili in capo alle ASL debbano essere destinate in via esclusiva alla garanzia della salute degli operatori sanitari e dei degenti tramite la certezza degli opportuni DPI ed all'eventuale impletamentazione dello stesso personale sanitario di corsia non certo con l'attribuzione di prebende a qualsivoglia titolato per occupare posti dietro le scrivanie. Rimane quindi valido l'invito alla Direzione ASL di rivedere, almeno per la parte economica, quest'ultimo incarico e di destinare le economie risultanti a quanto sopra. Diversamente tanto valeva mantenere l'incarico originario atteso che non è, e non era, certo una questione di persone o di professionalità (che nessuno ha mai messo in discussione) bensì di opportunità visto il particolare momento emergenziale.