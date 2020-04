Asl: Periodo di grande lavoro. Le assunzioni a tempo sono fondamentali

Riceviamo e pubblichiamo.

Le assunzioni che l’Asl di Vercelli sta attuando in questo periodo di emergenza sono previste dalla legge e sono finalizzate a supportare e integrare gli organici per gestire al meglio i carichi di lavoro. Ciò è avvenuto anche nel caso dell’assunzione deliberata il 14 aprile. Il professionista - che peraltro ha successivamente comunicato l’impossibilità ad accettare l’incarico per ragioni personali – era stato assegnato al servizio di medicina del lavoro, settore, anche quest’ultimo, particolarmente carico di attività da quando ha dovuto assumere nelle proprie competenze la gestione delle procedure per il trattamento degli operatori sospetti o covid positivi.