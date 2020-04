Trino riapre il mercato alimentare: area controllata e ingressi contingentati

Trino progamma una graduale ripresa di parte delle attività sospese per l'emergenza coronavirus e, sulla base dei criteri di sicurezza definiti dalla Regione, riapre, a partire da sabato, il mercato alimentare.

Tra i primi centri a distribuire le mascherine a tutta la popolazione - e a disporre l'obbligo di utilizzo per le uscite da casa - il Comune segnala ora le regole che verranno ora applicate per riaprire il solo mercato alimentare.

I banchi troveranno posto in corso Cavour, dall'angolo con corso Italia all' angolo con piazza Garibaldi dalle 7 alle 13 e sarà consentito l'accesso a una sola persona per famiglia che vada ad approvigionarsi di generi di prima necessità.



"Le disposizioni di sicurezza necessarie alla riapertura - spiega il sindaco Daniele Pane - impongo che ci siano un'entrata e un'uscita distinte, che il perimetro sia delimitato e non accessibile, che i vigili siano sempre presenti e che vi sia personale, in molti casi volontario, per controllare accessi e gestire il flusso di persone, oltre al fatto che dev'essere garantito almeno un metro di distanza tra la clientela".

Pertanto l'entrata sarà da piazza Garibaldi e l'uscita su corso Italia e sarà ammesso un numero massimo di persone pari al doppio dei banchi presenti.



"Sarò personalmente sul posto a controllare con l’assessore al Commercio, Roberto Gualino, le forze dell’ordine e i volontari", assicura il sindaco, ricordanco che è essenziale mantenere la massima osservanza delle norme e che le sanzioni sono dietro l'angolo. "Lo svolgimento del mercato settimanale non è un via libera per avere una scusa in più per uscire - conclude il sindaco - L’imperativo è restare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze".