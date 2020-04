Coronavirus. Hockey Pista. FISR: campionati 2019-2020 chiusi senza assegnazione dei titoli

Il consiglio direttivo della FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, riunitosi in videoconferenza oggi, giovedì 16 aprile, ha deciso che non verranno assegnati i titoli dei campionati nazionali di hockey per la stagione 2019-2020, già sospesi per l’emergenza coronavirus.

Una delibera sofferta, comunicata dal Presidente Sabatino Aracu tramite una diretta fb sulla pagina della Federazione. “Abbiamo preso decisioni molto dure, FISR è stata la prima a sospendere i campionati.” - ricorda il presidente . “Ci hanno seguito subito dopo basket, pallamano e pallavolo. Ora sta a noi seguire loro nella decisone di chiudere i campionati senza l’assegnazione degli scudetti.“

Oggi, quindi, il Consiglio ha stabilito di fermare i campionati di Hockey pista e inline non assegnando i titoli e di ripensare alla migliore ripartenza possibile per il prossimo campionato 2020-2021.” Continua Aracu: “Sono decisioni non belle da prendere e che ci fanno soffrire, fermare lo sport è difficile.”

Ricordiamo che Engas Hockey Vercelli era in testa, imbattuta, al girone A del Campionato di Serie B, girone in cui era impegnata anche Amatori Vercelli , classificata in sesta posizione.

A conferma dello sguardo verso al futuro, oggi il Consiglio ha deciso anche la sospensione dei costi di affiliazione e di rinnovo di tesseramento di tutte le società e di tutti gli atleti.

Ancora Aracu: “Vorrei esortare le società, quando potranno ricominciare con le scuole di pattinaggio, a tesserare tutti i bambini a costo zero. Tutti i costi saranno a carico della FISR. La cosa più importante è che riparta l'attività di base."

Infine, un appello agli atleti: "Non state fermi, ora state lavorando a casa, grazie ai tecnici che vi stanno seguendo, ma vi assicuro che avrete di nuovo grandi soddisfazioni: ripartiremo dall'attività promozionale verso i giovani, entrando nelle scuole. La salute della FISR sarà quella di ogni società."