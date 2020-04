Soggiorno Anziani: 6 ospiti positivi (su 7 tamponi analizzati)

I dati sono ancora molto parziali, ma, purtroppo, al momento non sono buoni. I primi 19 tamponi analizzati, dei 90 eseguiti martedì al Soggiorno Anziani di Santhià - a personale e anziani - hanno evidenziato come 6 ospiti (su 7 tamponi analizzati) siano positivi al Covid19.

Proporzioni invertite, invece, tra il personale: dei 12 tamponi analizzati, una persona è risultata positiva e 11 negative.

"I dati sono decisamente parziali, quindi bisogna considerarli per quelli che sono, ma è importante comunicarli. - spiega il sindaco Angelo Cappuccio, assicurando i cittadini che verranno tenuti informati passo a passo - Continuerò ad aggiornare le informazioni man mano che il Comune riceve le segnalazioni. Personale e ospiti che risultano positivi a Covid-19 sono stati posti in isolamento e sono stati attivati i protocolli previsti".

I tamponi erano stati richiesti prima di Pasqua dell'amministrazione comunale al fine di tutelare la salute di operatori e anziani, nonostante non vi fossero evidenti criticità all'interno della struttura dove, dal 4 marzo le visite ai parenti sono state sospese e i collegamenti con i familiari sono effettuate mediante video chiamate.

"Da subito - aggiunge Capuccio - la cooperativa Anteo, grazie anche alla fornitura effettuata dal Comune, ha garantito i necessari dispositivi al personale in servizio, ha verificato costantemente il rispetto del protocollo comportamentale, ha trattenuto nella struttura sempre lo stesso personale, evitando che operasse in strutture diverse per limitare eventuali possibili contagi".

E mentre all'interno della struttura vengono attuati i protocolli previsti per l'isolamento fiduciario, amministrazione e parenti restano in attesa di avere un quadro più completo della situazione del Soggiorno Anziani. Augurandosi che le persone positive possano recuperare quanto prima la salute.