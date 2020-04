Gattinara, a breve disponibili altri 20 posti letto

Dopo l'apertura del reparto di accoglienza per 10 pazienti Covid-19 che devono completare il percorso di guarigione in fase post ospedaliera, Gattinara e la Valsesia guardano al futuro e preparano l’allestimento di ulteriori 20 posti letto grazie alla collaborazione fra Asl Vercelli, Comune di Gattinara, Fondazione Valsesia Onlus, che sosterrà i lavori con un investimento di 60mila euro, e la ditta Lavazza che insieme hanno attivato un piano concreto di investimento che porterà a 30 i posti letto totali in tempi rapidi. Il reparto, nel tempo, potrà adattarsi a nuove esigenze in modo flessibile.

"Fondazione Valsesia Onlus - si legge in una nota - si attivata sin da subito nel delineare un coordinamento trasversale per velocizzare i processi attuativi con una visione unitaria, essenziale nella delicata Fase 2 post covid 19. Ci attende un periodo complesso che richiede una strategia di rete e di analisi dei bisogni condivisa, in grado di rispondere alle molteplici esigenze di ritorno alla normalità con rapidità e razionalità. La possibilità di dialogare con tutti gli attori del territorio valsesiano in una cabina di regia aperta e trasversale è una strada ottimale per ripartire con una rete forte e ampia che può attivarsi rapidamente per potenziare le risorse a beneficio di tutta la comunità".

Fondazione Valsesia Onlus prosegue, intanto, anche nella campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto. E' possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario su conto corrente (Biverbanca, filiale di Varallo) intestato alla Fondazione Valsesia Onlus IBAN: IT29 R060 9044 9000 0000 1001 092 con causale CAUSALE: Ospedale Gattinara x Covid19; o attraverso Pay pal Fondazione Valsesia https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=NDHV7WHQV7ZX6&source=url.