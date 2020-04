Santhià, il tampone si fa in auto: già effettuati i primi 30

Un "pit stop" programmato nello spazio antistante la casa della salute di Santhià per eseguire i tamponi. Sono in tutto 30 al momento le persone sottoposte all’esame con questo sistema; "una modalità, quella di accedere direttamente in auto senza scendere dalla vettura, che assicura celerità e sicurezza - spiega una nota dell'Asl -. Le auto fanno ingresso nel piazzale a distanza di cinque minuti l’una dall’altra e il personale specializzato, dotato di tutti i presidi necessari, si attiva per eseguire l’esame".

A essere coinvolti nello screening sono i pazienti asintomatici che necessitano di un primo tampone per verificare eventuale positività o pazienti che devono confermare la guarigione con i due tamponi di controllo.

Gli interessati sono tutti prenotati e programmati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Vc; il giorno prima viene inviata loro una mail con una liberatoria, da portare con sé, che giustifica lo spostamento dalla propria abitazione perché attesi per il controllo tampone.

“Grazie a questa modalità – afferma il coordinatore per l’emergenza Covid, Pietro Presti - l’Asl Vc è in grado di aumentare la capacità di effettuare tamponi e razionalizzando, al contempo, l'utilizzo delle risorse professionali e dei dispositivi di protezione degli operatori sanitari coinvolti, offendo così alla popolazione un servizio ancora più efficace ed efficiente di verifica virologica”.